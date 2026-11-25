В российском посольстве назвали голословными обвинения Польши в адрес России в связи с вторжением российских ракет в польское воздушное пространство, а также выразили возмущение русофобией, сопровождающей дискуссию по этому поводу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Во вторник дипломат РФ явился в здание польского МИД в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими ракетами в пятницу.

"Георгий Михно, посол Российской Федерации в Республике Польша, был приглашён в МИД страны пребывания, где ему была вручена нота протеста в связи с якобы "причастностью" нашей страны к инцидентам, связанным с "нарушением польского воздушного пространства" 20 ноября 2026 года", – говорится в сообщении российского посольства.

Как следует из сообщения, Михно "самым решительным образом" отверг эти обвинения и признал их "безосновательными, голословными и не подкрепленными доказательствами".

Он также назвал "абсолютно недопустимой" "практику выдвижения обвинений в адрес России (...) на основании тенденциозных предпосылок, продиктованных политической конъюнктурой, с заранее определенным виновником", – сообщило посольство.

"Особое возмущение вызывает характер публичной риторики, сопровождающей эти инциденты, которая ведётся в откровенно русофобском тоне и не оставляет сомнений в том, что её целью является дальнейшее разжигание антироссийских настроений в Польше и сознательное ухудшение российско-польских отношений", – говорится в сообщении.

Георгий Михно явился во вторник в здание Министерства иностранных дел Польши, куда его вызвали в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими ракетами в минувшую пятницу. Их обломки были найдены в Новом Липовце (Люблинское воеводство), а также в Руднике-над-Сяном и Молодиче в Подкарпатье.

На пресс-конференции во вторник после встречи с послом России пресс-секретарь МИД Мачей Вевюр отметил, что Михно "получил очень резкую дипломатическую ноту". "В дипломатическом языке каждое слово, каждый сигнал имеет значение, поэтому подчеркиваю: это была резкая нота", – сказал он.

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трех местах.