Російський посол Георгій Міхно, якого викликало до МЗС Польщі, з’явився у вівторок близько 16:30 у будівлі відомства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Виклик посла пов’язаний із порушенням російськими ракетами польського повітряного простору під час атаки Росії на Україну.

Про його виклик раніше повідомив речник відомства Мачей Вевюр. Він заявив журналістам, що "посла Російської Федерації буде викликано, але спершу мають завершитися певні процедури, зокрема з боку військових та спецслужб".

Вевюр підкреслив, що на зустрічі в МЗС "пан посол отримав дуже різку дипломатичну ноту".

"У мові дипломатії кожне слово, кожен сигнал має значення, тому підкреслюю: це була різка нота", – сказав він.

За словами речника польського зовнішньополітичного відомства, в ноті, врученій послу Росії, "звичайно ж, було висловлено наш рішучий протест проти таких дій".

"Такі дії є небезпечними для нашого повітряного простору, для наших громадян, а також для наших союзників у рамках НАТО", – наголосив Вевюр.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях: Новий Ліповець (Люблінське воєводство) та Рудник-над-Сяном і Молодич у Підкарпатському воєводстві.

У суботу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що уряд висловить російській стороні своє "крайнє невдоволення" порушенням польського повітряного простору. Він додав, що це питання буде "обговорюватися і в Брюсселі, як у військових, так і в політичних колах".