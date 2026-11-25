В своем отчете за этот год о прогрессе стран-кандидатов на пути в ЕС Еврокомиссия в четвертый раз оценила готовность Украины по разделам "Транспортная политика" и "Трансъевропейские сети" на 2 из 5 – определенный уровень подготовки.

Прогресс за отчетный период также оценен как определенный прогресс.

Эти оценки не означают, что в транспортной сфере не происходит изменений. Напротив, за последний год Украина приняла важные законодательные решения по различным видам транспорта. Но их еще предстоит реализовать на практике.

О том, какого прогресса достигла Украина в различных сферах транспорта и на что следует обратить особое внимание, читайте в статье руководителя транспортного направления Института аналитики и адвокации Виталия Набока Медленное движение: как сфера транспорта приближается к стандартам ЕС и с какими проблемами сталкивается. Далее – краткое изложение статьи.

В сфере автомобильного транспорта закон № 4337-IX положил начало обновлению правил допуска перевозчиков на рынок в соответствии с европейским подходом: профессиональная компетентность, надлежащая деловая репутация, финансовая состоятельность и материально-техническая база стали обязательными условиями для работы компаний.

Обновление правил рабочего времени и отдыха водителей также приближает украинский рынок к стандартам ЕС. Это важно не только для гармонизации законодательства, но и для добросовестной конкуренции и безопасности перевозок.

В то же время внутренние грузовые перевозки не лицензируются, вопрос компенсации общественно необходимых пассажирских перевозок не урегулирован – как и не восстановлены обязательные техосмотры для всех автомобильных транспортных средств. А требование об оснащении цифровыми смарт-тахографами второго поколения (G2V2) пока распространяется только на новые авто коммерческого назначения, ввезенные после 30 июня 2026-го. Внедрение возможности электронного взимания платы за проезд по дорогам также должно быть на повестке дня до 2027 года.

Важно, что ни один из указанных вопросов не имеет быстрого решения.

Ведь оно, в зависимости от проблемы, требует согласия как со стороны политиков, так и со стороны рынка и общественности, привлечения финансовых ресурсов и укрепления институционального потенциала государственных органов.

В железнодорожном секторе принятие Закона "О безопасности и интероперабельности на железнодорожном транспорте Украины" и разработка плана реформы создали основу для дальнейших изменений. Речь идет о постепенном сближении техправил и правил безопасности с европейскими, в частности о совместимости с системами управления движением (ERTMS).

Но эти решения пока не способствуют формированию конкурентного рынка. Для этого необходимо законодательно разграничить управление железнодорожной инфраструктурой и предоставление транспортных услуг, гарантировать прозрачный и недискриминационный доступ к путям и создать независимые регулирующие и контролирующие безопасность органы.

При этом реформу необходимо проводить с учетом особой роли компании "Укрзалізниця" в условиях войны.

Еще одно направление, где тормозится реформа железной дороги, – отсутствие полноценной модели финансирования общественно необходимых пассажирских перевозок (PSO).

В развитии трансъевропейских сетей (раздел 21 acquis ЕС) Украина уже имеет практические результаты: при поддержке ЕС реализован проект по прокладке евроколеи на участке Чоп-Ужгород. Также будет начато приведение к стандарту 1435 мм железнодорожного пути от государственной границы с Польшей до Скнилова, что недалеко от Львова.

Кроме того, привлекается финансирование для приграничной инфраструктуры, модернизируются пункты пропуска.

Для дальнейшего прогресса необходимо согласовать национальное планирование с обновленными требованиями TEN-T: определить соответствующие участки сети в законодательстве, учитывать европейские критерии при отборе и финансировании государственных инвестиций, синхронизировать приграничные проекты с планами соседних государств.

Важно также обеспечить национальное софинансирование проектов, получающих поддержку ЕС, а также обеспечить цифровую совместимость.

Общим для всех видов транспорта является то, что значительная часть реформ требует не одного законодательного решения, а последовательной цепочки действий: поддержки рынка, общественности и политиков, принятия норм, создания ответственных институтов, подготовки специалистов, запуска информационных систем, контроля и финансирования.

Если хотя бы одно звено отсутствует, внедрение замедляется.

Подробнее – в материале Виталия Набока Медленное движение: как сфера транспорта приближается к стандартам ЕС и с какими проблемами сталкивается.