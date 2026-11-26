Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и средств технического обслуживания истребителей F-16.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 25 ноября, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, общая ориентировочная стоимость составляет $621,9 млн. В Госдепартаменте указали, что финансирование закупки будет осуществляться в рамках многонациональной программы JUMPSTART ("Услуги, обучение и материалы по ускоренному графику").

Средства для этого предоставили Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. США не будут использовать собственные средства для финансирования этой сделки.

Главные подрядчики будут определены по результатам конкурентных закупок, которые проведет правительство США в соответствии с Федеральным регламентом закупок (FAR).

При этом реализация соглашения не потребует командировки в Украину дополнительных представителей американского правительства или подрядчиков.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет еще не утвердил передачу около 60 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, которые Вашингтон уже согласился поставить Украине.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.