Єврогрупа 9 листопада розгляне кандидатури на посаду наступника глави ЄЦБ Лагард

Єврогрупа, яка об’єднує міністрів фінансів тих країн ЄС, які використовують євро, незабаром проведе засідання, на якому розгляне кандидатури на посаду можливого глави Європейського центрального банку, який замінить Крістін Лагард.

Про це повідомив речник Єврогрупи, пише "Європейська правда".

За словами речника, після того як 29 жовтня Лагард надіслала листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті, в якому повідомила про намір піти у відставку з посади до 7 лютого 2027 року, Рада ЄС розпочала процедуру призначення наступника президента ЄЦБ.

Членів Виконавчої ради ЄЦБ призначає Європейська рада, яка ухвалює рішення на підставі рекомендації Ради щодо кандидата, а ця рекомендація ухвалюється державами-членами єврозони, які мають право голосу в Раді.

Тому голова Єврогрупи Кіріакос П’єракакіс закликав держави-члени надіслати свої кандидатури до п’ятниці, 6 листопада.

А Єврогрупа, своєю чергою, розгляне подані кандидатури на засіданні 9 листопада.

Варто зауважити, що у серпні ЗМІ писали, що Всесвітній економічний форум намагався переконати Лагард обійняти посаду його наступної голови, й вона, схоже, готова це зробити.

А наприкінці вересня вона відкинула можливість своєї участі у виборах президента Франції, заявивши, що це "не найкраща ідея".