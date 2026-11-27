Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета в ночь с 26 на 27 ноября.

Кошта сообщил, что Европейский совет получил рекомендацию Совета ЕС о назначении нового руководства Европейского центробанка.

"Мы получили рекомендацию Совета назначить Пабло Эрнандеса де Коса президентом ЕЦБ, госпожу Лоранс Бун и господина Маркуса К. Бруннермайера – двумя другими членами Исполнительного совета ЕЦБ", – заявил Кошта.

Он добавил, что "Европейский совет решил начать процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ по трем кандидатурам, рекомендованным нам Советом, чтобы принять окончательное решение на нашем следующем заседании Европейского совета в декабре".

Кошта также сообщил, что во время саммита лидеры ЕС в последний раз встретились с нынешним президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард и имели возможность отметить ее очень хорошую работу на этой должности.

Стоит отметить, что лидеры ЕС досрочно завершили внеочередной саммит 26-27 ноября, не достигнув окончательной договоренности относительно финансирования Украины в 2027 году и долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы.

Как сообщала "Европейская правда" со ссылкой на дипломата ЕС, 26 ноября послы государств Евросоюза согласовали текст рекомендаций по назначению нового руководства Европейского центробанка.

Напомним, 29 октября президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о намерении досрочно уйти в отставку до 7 февраля 2027 года, после чего Совет ЕС начал процедуру назначения ее преемника.