Ультраправа кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен звинуватила чинного главу держави Емманюеля Макрона у спробі прискорити переговори щодо бюджету ЄС, аби наступний президент Франції не мав права голосу в цьому питанні.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Політикиня коментувала матеріал Financial Times про те, що Німеччина і Франція прагнуть захистити бюджет ЄС від Ле Пен.

"За даними міжнародної преси, Європейська комісія нібито докладає зусиль, щоб прискорити укладення угоди щодо наступного багаторічного бюджету Європейського Союзу до президентських виборів у Франції, про що ми заявляємо вже кілька місяців", – зазначила Ле Пен.

"Мета, мабуть, полягає в тому, щоб, якщо французи доручать нам відповідальність за управління країною, перешкодити нам захищати інтереси Франції під час європейських бюджетних переговорів", – заявила вона.

Ле Пен вважає це "підлими політичними маніпуляціями".

Макрон раніше відкидав подібні звинувачення, а напередодні чітко дав зрозуміти, що не продовжуватиме переговори, якщо вони затягнуться до наступного року.

Раніше стало відомо, що Емманюель Макрон наполягає на закріпленні в конституції країни суворих правил щодо дефіцитного фінансування до закінчення свого терміну повноважень у травні.

Як показують опитування, лідерка ультраправих Марін Ле Пен та лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон лідирують напередодні президентських виборів у Франції наступного року.