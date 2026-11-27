Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал заявление лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая обвинила его в попытке не допустить её к переговорам по семилетнему бюджету ЕС.

Об этом он заявил в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Макрон напомнил Ле Пен, что она ещё не избрана на пост главы государства, а до мая 2027 года Францию на международных переговорах будет представлять именно он.

"Госпожа Ле Пен ведёт предвыборную кампанию так же, как и другие кандидаты. Странно такое высокомерие, когда она считает, что уже управляет судьбой Франции, ведь, пока не доказано обратное, она еще не избрана, а я, ваш покорный слуга, избран до 13 мая 2027 года", – заявил президент журналистам, призвав Ле Пен к скромности.

Его заявление прозвучало после того, как лидер ультраправых прокомментировала материал Financial Times о том, что Германия и Франция стремятся защитить бюджет ЕС от Ле Пен, назвав это "подлыми политическими манипуляциями".

Действующий глава государства надеется, что лидеры ЕС смогут в ближайшее время достичь соглашения по бюджету. Макрон предупредил, что если этого не удастся достичь до конца года, он прекратит участие в бюджетных переговорах и оставит эту задачу своему преемнику – которым может стать Ле Пен.

"После 31 декабря у меня не будет возможности – с политической или демократической точки зрения – возобновить обсуждение бюджета и довести его до завершения. Мы вступим в период, который находится слишком близко к президентским выборам во Франции", – заявил Макрон в четверг.

Президент Франции также считает, что Европейский Союз совершает "стратегическую ошибку" из-за предложенных сокращений своего будущего бюджета.

Лидеры ЕС не смогли достичь окончательной договоренности по финансированию Украины в 2027 году и по долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 годы – и досрочно завершили саммит Европейского совета 26–27 ноября. Следующая попытка договориться запланирована на очередное заседание Европейского совета 17–18 декабря.