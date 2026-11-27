Несмотря на полномасштабную войну России против Украины система многоуровневого управления в целом продолжает работать эффективно. Такой вывод содержится в недавнем отчете Еврокомиссии за 2026 год. В то же время Брюссель констатирует, что для продвижения к членству в ЕС реформа децентрализации должна демонстрировать ощутимые практические результаты, направленные на укрепление потенциала громад в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления.

К сожалению, децентрализация постепенно становится наглядным примером разрыва между политическими декларациями и практической реализацией.

О том, почему прогресс реформ в этой сфере остается ограниченным и как улучшить ситуацию, читайте в статье руководителя направления анализа политики и исследований ОО "Центр совместных действий" Евгения Мартынюка Децентрализация на паузе: почему Украине недостаточно просто принимать законы и чего требует ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Прогресс реформ в сфере децентрализации остается ограниченным, прежде всего из-за трех нерешенных вопросов государственного устройства, а также из-за медленного развития региональной политики в соответствии со стандартами ЕС.

Во-первых, отсутствие окончательно утвержденного разграничения полномочий между различными уровнями власти. Соответствующий закон до сих пор не принят. Зарегистрированный еще в январе 2026 года правительственный законопроект прошел в апреле первое чтение – и на этом пока все.

Второе – недостаточные законодательные гарантии финансовой автономии громад. В настоящее время 64 % налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) зачисляются в местные бюджеты – однако Еврокомиссия указывает на необходимость внести изменения в законодательство для создания надежного механизма обеспечения финансовой автономии на местах.

Третья проблема – отсутствие законодательно закрепленных механизмов восстановления местного самоуправления после окончания военного положения, поскольку закон определяет лишь срок прекращения деятельности военных администраций (ВА), но не устанавливает порядок восстановления полноценного самоуправления.

Этот вопрос напрямую связан с деятельностью военных администраций.

Их количество в громадах за отчетный год возросло. Именно сосуществование ВА и местных властей в условиях военного положения создает сегодня наиболее очевидные риски для автономии громад. В частности, из-за риска дублирования управленческих функций и конфликтов между руководителями, чрезмерного вмешательства в местное бюджетирование.

Впрочем, в отчете Еврокомиссии децентрализация рассматривается гораздо шире, чем просто баланс полномочий в военное время.

Брюссель рассматривает этот вопрос через призму готовности регионов и громад к будущей политике сплочённости ЕС в рамках переговорного раздела 22 "Региональная политика и координация структурных инструментов".

Это один из ключевых блоков законодательства Евросоюза (acquis). Он определяет правила управления структурными и инвестиционными фондами ЕС, направленными на сокращение экономического разрыва между регионами.

Средства политики сплоченности (одна из крупнейших статей расходов бюджета ЕС) распределяются по принципу "совместного управления" между Еврокомиссией и государствами-членами. Поэтому их получение напрямую зависит от того, способны ли центральные ведомства, области и громады прозрачно планировать проекты, контролировать расходы и соблюдать европейские стандарты в области закупок и охраны окружающей среды.

По разделу 22 Украина имеет "определенный уровень подготовки" и за отчетный год достигла лишь "ограниченного прогресса".

Темпы реформы замедлились из-за правительственной реорганизации в июле 2026 года.

В то же время сохраняются пробелы в стратегическом планировании и финансировании регионального развития. На практике национальные, региональные и местные плановые документы недостаточно согласованы между собой.

Анализ отчета Еврокомиссии показывает, что для превращения формального прогресса децентрализации в устойчивую евроинтеграционную систему управления в Украине в следующем году крайне важно реализовать пять шагов.

Подробнее об этом – в материале Евгения Мартынюка Децентрализация на паузе: почему Украине недостаточно просто принимать законы и чего требует ЕС.