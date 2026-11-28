Трехлетний запрет на въезд для украинского военного командира венгерского происхождения Роберта "Мадяра" Бровди был удален из реестра иммиграционной службы Венгрии.

Об этом сообщает Magyar Hang, передает "Европейская правда".

Венгрия отменила запрет на въезд и проживание для Роберта Бровди, украинского командира беспилотников. Согласно сообщению, Национальное генеральное управление по вопросам контроля за иностранцами (NDGAP) удалило этот запрет из своей системы.

Бровди – самый высокопоставленный по званию военнослужащий венгерского происхождения, служащий в Вооруженных силах Украины. Российский суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.

О запрете объявил в августе 2025 года тогдашний министр иностранных дел Петер Сийярто после атак на нефтепровод "Дружба". Тогда Сийярто заявил, что командиру военного подразделения, ответственного за эти атаки, запретят въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону.

В ответ на это "Мадьяр" посоветовал тогдашнему премьер-министру Виктору Орбану и его команде "засунуть в задницу" санкции против него.