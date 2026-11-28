Верховный суд Канады поддержал закон провинции Квебек, запрещающий государственным служащим и учителям носить религиозные символы на рабочем месте – рассмотрение этого дела вызвало резонанс в стране.

Об этом сообщает Le Devoir, пишет "Европейская правда".

Верховный суд Канады оставил практически без изменений Закон Квебека о секуляризме во время рассмотрения в пятницу, 27 ноября. Решение суда позволяет оставить в силе запрет на ношение религиозных символов на рабочем месте для государственных служащих, занимающих руководящие должности, и учителей в Квебеке.

"Короче говоря, законопроект № 21 является частью законного и исторического стремления Квебека обеспечить светский характер государства в свободном и демократическом обществе", – говорится в мнении большинства относительно объемного и сложного решения на 532 страницах.

Англоязычное меньшинство Квебека, по решению суда, не получит никакого особого отношения к своим школам, которого оно требовало.

Интерес к рассмотрению этого закона приобрел значительный резонанс не только в Квебеке, но и в целом в Канаде. В частности, как поясняет издание, это дело превратилось в крупный судебный процесс, касающийся превентивного применения раздела 33 Канадской хартии прав и свобод. Это правовой механизм, который Квебек использовал при разработке законопроекта 21 (о секуляризме) для защиты от юридических обжалований. Несколько провинций также воспользовались этим положением для ужесточения некоторых своих законов.

Противники законопроекта № 21, во главе с Английским школьным советом Монреаля, уже безуспешно пытались признать его недействительным в Верховном суде Квебека, а затем и в Апелляционном суде Квебека.

Напомним, в канадской провинции Квебек 5 октября прошли выборы, на которых победила Квебекская партия (Parti Québécois; PQ), известная своими сепаратистскими взглядами.

Подробнее об этом читайте в статье: Квебек под властью сепаратистов: может ли провинция выйти из состава Канады и при чём здесь Трамп.