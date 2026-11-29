В ходе референдума, состоявшегося в воскресенье, более половины граждан Швейцарии поддержали инициативу, запрещающую использование громких фейерверков.

Об этом сообщает телеканал SRF, который приводит предварительные результаты голосования, передает "Европейская правда".

За инициативу, запрещающую использование громкой пиротехники во время праздников, проголосовали 59,8% швейцарцев. 40,2% участников референдума выступили против.

Теперь у парламента и правительства Швейцарии есть два года, чтобы разработать соответствующий законопроект, который запретит, прежде всего, частное использование громких фейерверков.

Согласно тексту инициативы, исключения предусмотрены для мероприятий "надрегионального значения". В случае праздников такого масштаба кантоны могут выдавать разрешения на использование фейерверков, например, на 1 августа, когда отмечается День основания Швейцарской Конфедерации. При этом частным лицам категорически запрещается самостоятельно запускать громкие фейерверки.

Менее громкие пиротехнические средства, такие как бенгальские огни или традиционные "вулканы", по замыслу инициаторов ограничений, должны оставаться разрешенными.

За инициативой стояли организации по защите животных. Их поддержали экологические организации, охотничьи надзиратели и часть сельскохозяйственной отрасли. Также за "да" высказались некоторые политические партии, в частности "Зеленые". Они аргументировали это тем, что частное использование фейерверков вышло из-под контроля.

Федеральный совет и парламент, а также консервативные партии, такие как Швейцарская народная партия (SVP), Либерально-демократическая партия (FDP), а также Швейцарская ассоциация ремесленников и отрасль фейерверков рекомендовали проголосовать "нет".

В этот день в Швейцарии также проходил референдум по ослаблению экспортных ограничений на оружие швейцарского производства. Инициативу поддержали более 54 % граждан.

А 27 сентября 70 % швейцарцев на референдуме проголосовали против закрепления в конституции строгого определения нейтралитета, которое требовало бы от Швейцарии ограничить сотрудничество с НАТО и отменить санкции против России.