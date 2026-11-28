В Албанії – антиурядовий протест у день незалежності країни
Новини — Субота, 28 листопада 2026, 15:48 —
У суботу, 28 листопада, під час антиурядової акції протесту в Албанії, організованої студентами з нагоди Дня незалежності країни, спалахнули сутички.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Як повідомило агентство, протестувальники, які зібралися в Тирані, кидали каміння та коктейлі Молотова в поліцію. Та, як зазначається, могла відповідати водометами та сльозогінним газом.
Ця демонстрація відбулася після кількох тижнів протестів, очолюваних студентами, які вимагали відставки прем'єр-міністра Еді Рами.
Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани. Вони зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.
15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані постраждав від ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.
А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.
Також писали, що Албанія запровадила штрафи у розмірі понад $6 тисяч для демонстрантів, що беруть участь у протестах, які переростають у насильство, навіть якщо самі демонстранти не вчиняли насильницьких дій.