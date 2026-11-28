У суботу, 28 листопада, під час антиурядової акції протесту в Албанії, організованої студентами з нагоди Дня незалежності країни, спалахнули сутички.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як повідомило агентство, протестувальники, які зібралися в Тирані, кидали каміння та коктейлі Молотова в поліцію. Та, як зазначається, могла відповідати водометами та сльозогінним газом.

Фото: Reuters

Ця демонстрація відбулася після кількох тижнів протестів, очолюваних студентами, які вимагали відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, протестувальники заполонили вулиці албанської Тирани. Вони зібралися перед Міністерством освіти, а потім рушили до офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані постраждав від ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

Також писали, що Албанія запровадила штрафи у розмірі понад $6 тисяч для демонстрантів, що беруть участь у протестах, які переростають у насильство, навіть якщо самі демонстранти не вчиняли насильницьких дій.