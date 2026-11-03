Генсек Ради Європи засудив удар РФ по школі в Запорізькій області із 29 загиблими

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив солідарність з Україною на тлі смертоносної російської атаки авіабомбами школи у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу, у понеділок, 2 листопада.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Внаслідок цього удару у Комишувасі станом на ранок 3 листопада відомо про 29 загиблих.

"Ми глибоко вражені російським бомбардуванням центру гуманітарної допомоги та притулку в Комишувасі, в результаті якого загинуло щонайменше 26 цивільних осіб. Напади на людей, які звертаються за гуманітарною допомогою, є грубим порушенням міжнародного права", – заявив Берсе.

Він наголосив, що Рада Європи солідарна з Україною і продовжуватиме докладати зусиль для забезпечення відповідальності та відшкодування збитків через Реєстр збитків, Комісію з розгляду претензій та Спеціальний трибунал.

Варто зазначити, що того ж дня Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

17 вересня 2025 року Держдума РФ підтримала внесений очільником Кремля проєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдським або принизливим видам поводження і покарання.

Конвенція зобов’язує країн-учасниць запобігати катуванням на території під своєю юрисдикцією та забороняє екстрадувати людей до будь-якої країни, де їм можуть загрожувати тортури.