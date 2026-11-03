Генсек Совета Европы осудил удар РФ по школе в Запорожской области с 29 погибшими

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил солидарность с Украиной в связи со смертоносным российским ударом авиабомбами по школе в Комышувахе Запорожской области, где в понедельник, 2 ноября, раздавали гуманитарную помощь.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В результате этого удара в Комышувахе по состоянию на утро 3 ноября известно о 29 погибших.

"Мы глубоко потрясены российской бомбардировкой центра гуманитарной помощи и убежища в Комышувахе, в результате которой погибло не менее 26 гражданских лиц. Нападения на людей, обращающихся за гуманитарной помощью, являются грубым нарушением международного права", – заявил Берсе.

Он подчеркнул, что Совет Европы солидарен с Украиной и будет продолжать прилагать усилия для обеспечения ответственности и возмещения ущерба через Реестр ущерба, Комиссию по рассмотрению претензий и Специальный трибунал.

Стоит отметить, что в тот же день Россия официально вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

17 сентября 2025 года Госдума РФ поддержала внесенный главой Кремля проект о денонсации Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Конвенция обязывает страны-участницы предотвращать пытки на территории, находящейся под их юрисдикцией, и запрещает экстрадировать людей в любую страну, где им может угрожать пытка.