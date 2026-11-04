Трамп утратил большинство в Сенате

По предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Демократическая партия одержала победу в штатах, где сенатские посты занимали республиканцы – в Техасе (впервые с 1988 года), Айове, Огайо, Северной Каролине, Канзасе и Южной Каролине.

Партия предварительно уже обеспечила себе 51 место в Сенате – это минимальное большинство. У Республиканской партии пока 39, поскольку голоса из многих штатов еще продолжают поступать.

AP

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей. На данный момент известно, что в нижнюю палату избраны 172 демократа и 105 республиканцев. Для контроля над Палатой представителей необходимо 218 мест.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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