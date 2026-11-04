Трамп придумав причину провалу партії на виборах: "мене не було в бюлетені"

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп стверджує, що якби він сам балотувався, то республіканці здобули б значну перевагу на виборах 2 листопада.

"Мене не було у виборчому списку, а якби я там був, ми б перемогли З ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПЕРЕВАГОЮ!" – написав американський президент.

Раніше таку ж саму причину провалу республіканців на виборах назвав журналістам Politico співробітник Білого дому.

"Президент Трамп не був у виборчому бюлетені, і доведено, що виборці Трампа приходять на вибори саме тоді, коли він є у виборчому бюлетені", – стверджував анонімний представник Білого дому.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США Республіканська партія втрачає більшість у верхній палаті – демократи здобули 51 місце, необхідне їм для більшості.

Крім того, очікується, що демократи здобудуть більшість і в Палаті представників.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.

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