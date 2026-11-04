Трамп придумал причину провала партии на выборах: "меня не было в бюллетене"

Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.

Об этом он написал в своей сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп утверждает, что если бы он сам баллотировался, то республиканцы получили бы значительное преимущество на выборах 2 ноября.

"Меня не было в избирательном списке, а если бы я там был, мы бы победили С ОГРОМНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ!" – написал американский президент.

Ранее такую же причину провала республиканцев на выборах назвал журналистам Politico сотрудник Белого дома.

"Президент Трамп не был в избирательном бюллетене, а доказано, что избиратели Трампа приходят на выборы именно тогда, когда он есть в избирательном бюллетене", – утверждал анонимный представитель Белого дома.

Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.

Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.

Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

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