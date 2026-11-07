Мерц відмовляється коментувати питання щодо кандидата в президенти Німеччини

Канцлер Мерц відмовився підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що його партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) домовилася зі Християнсько-соціальним союзом (ХСС) про висунення кандидатури Ільзе Айгнер на посаду наступного президента Німеччини.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Мерц заявив лише, що його партія домовилася з ХСС про те, щоб оголосити про висунення кандидата в понеділок.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, нинішня спікерка баварського ландтагу Айгнер, буде висунута як спільна кандидатка від трьох коаліційних партій – ХДС, ХСС та лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН) – на посаду наступника президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Айгнер також отримала рішучу словесну підтримку з боку деяких депутатів від СДПН та партії "Зелених".

У разі обрання Федеральними зборами, до складу яких входять нижня палата парламенту (Бундестаг) та представники 16 федеральних земель, Айгнер стане першою жінкою-главою держави в Німеччині, а також першим членом ХСС, який обійняв цю посаду.

Раніше цього тижня Мерц заявив, що хотів би, щоб президентом була обрана жінка.