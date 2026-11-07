Мерц отказывается комментировать вопрос о кандидате в президенты Германии

Канцлер Мерц отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что его партия Христианско-демократический союз (ХДС) договорилась с Христианско-социальным союзом (ХСС) о выдвижении кандидатуры Ильзе Айгнер на пост следующего президента Германии.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Мерц заявил лишь, что его партия договорилась с ХСС о том, чтобы объявить о выдвижении кандидата в понедельник.

Согласно сообщениям СМИ, нынешняя спикер баварского ландтага Айгнер, будет выдвинута в качестве совместного кандидата от трех коалиционных партий – ХДС, ХСС и левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) – на пост преемника президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Айгнер также получила решительную словесную поддержку со стороны некоторых депутатов от СДПГ и партии "Зеленых".

В случае избрания Федеральным собранием, в состав которого входят нижняя палата парламента (Бундестаг) и представители 16 федеральных земель, Айгнер станет первой женщиной-главой государства в Германии, а также первым членом ХСС, занявшим эту должность.

Ранее на этой неделе Мерц заявил, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.