Латвія отримала останній із замовлених гелікоптерів Black Hawk

Військово-повітряні сили Латвії отримали останній із чотирьох вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених в рамках угоди зі США у 2018 році.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Радник командувача Національних збройних сил Латвії Робертс Скраучс розповів, що нещодавно армія отримала останній вертоліт із чотирьох, передбачених закупівлею. За його словами, постачання авіатехніки займають більше часу через перевірки безпеки та сертифікацію, а також тому, що ці вертольоти абсолютно нові.

У Збройних силах зазначають, що вертоліт розширить можливості військової авіації та зміцнить оборону країни.

Вертольоти Black Hawk використовуються для перевезення військовослужбовців і вантажів, медичної евакуації, пошуково-рятувальних операцій, а також для виконання інших завдань.

У вересні 2018 року латвійський уряд схвалив закупівлю чотирьох нових вертольотів Black Hawk та уклав з США міжурядову угоду на суму 175 млн євро. Перші три вертольоти були поставлені до Латвії у 2022–2023 роках.

Black Hawk прийшли на зміну застарілим вертольотам Мі-17 радянського виробництва.

Торік литовські Збройні сили повідомили про отримання перших вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатів.

Повідомлялося, що Збройні сили Хорватії отримають вісім ракетних комплексів HIMARS і стільки ж нових вертольотів Black Hawk від США раніше, ніж було заплановано.