Хорватія домовилась зі США про прискорення постачання HIMARS і Black Hawk 

Збройні сили Хорватії отримають вісім ракетних комплексів HIMARS і стільки ж нових вертольотів Black Hawk від США раніше, ніж було заплановано.

Про це заявив віцепрем'єр і міністр оборони країни Іван Анушич, йдеться у повідомленні хорватського уряду, пише "Європейська правда".

У супроводі командувача ВПС Хорватії бригадного генерала Крешиміра Ражова та державного секретаря Томіслава Галіча Анушич обговорив у США з американською стороною стан виконання контрактів щодо постачання восьми вертольотів Black Hawk, восьми ракетних систем HIMARS та бойових машин піхоти Bradley.

Було домовлено прискорити поставки вертольотів Black Hawk та ракетних систем HIMARS, які мають надійти до Хорватії наприкінці 2027 року або на початку 2028 року – замість третього кварталу 2028 року. Крім того, переговори щодо закупівлі ракет великої дальності (понад 150 кілометрів) для систем HIMARS перебувають на завершальній стадії.

"Ми конкретно обговорили прискорення поставок вертольотів Black Hawk та систем HIMARS до Хорватії. Я радий повідомити, що ми домовилися про прискорену поставку, і менш ніж за півтора року ми матимемо вертольоти Black Hawk та системи HIMARS у наших Збройних силах", – зазначив Анушич.

Міністр додав, що, окрім чотирьох вертольотів Black Hawk, які вже входять до складу ВПС, з новими вісьмома Хорватія матиме повну ескадрилью цих вертольотів.

Міністр наголосив, що уряд Республіки Хорватія та Міністерство оборони проводять інтенсивну модернізацію хорватської армії, інвестиції здійснюються у всі три види Збройних сил. Нові військові вертольоти та потужні ракетні установки сприятимуть зміцненню хорватської армії у повітряному та сухопутному сегментах, що в сукупності дозволить до 2030 року перетворити хорватську армію на сучасні та добре оснащені збройні сили.

Навесні американська сторона попередила Естонію про можливі затримки поставок замовленої зброї через війну з Іраном, передусім йшлося про ракети для HIMARS.

Командувач Збройних сил Литви 11 вересня повідомив, що постачання до країни реактивних артилерійських систем HIMARS від США затримується на невідомий термін.