Збройні сили Литви отримали перші вертольоти Black Hawk

Литовські Збройні сили повідомили про отримання перших вертольотів UH-60M Black Hawk, замовлених у Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це вони повідомили у Facebook.

Збройні сили Литви показали фото перших литовських вертольотів UH-60M.

"Перші „Чорні яструби" Литовської армії. Перші з триколором і Хрестом Вітіса", – йдеться в повідомленні.

Фото: Збройні сили Литви

Литва придбала вертольоти UH-60 Black Hawk у 2020 році. Минулого року на авіабазі Шяуляй було відкрито ангар для зберігання, утримання і обслуговування вертольотів.

Вертольоти мають посилити тактичну мобільність і підтримку сухопутних військ Литви і підвищити здатність швидко реагувати на загрози та надзвичайні ситуації.

Раніше повідомлялось, що перші Black Hawk мали прибути до Литви до літа 2025 року.

Литва є найбільшим покупцем зброї США серед країн Балтії. Наступного року країна планує витратити на оборонні потреби 5,38% ВВП.