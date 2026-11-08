Латвия получила последний из заказанных вертолетов Black Hawk

Военно-воздушные силы Латвии получили последний из четырёх вертолётов UH-60M Black Hawk, заказанных в рамках соглашения с США в 2018 году.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Советник командующего Национальными вооруженными силами Латвии Робертс Скраучс рассказал, что недавно армия получила последний вертолет из четырех, предусмотренных закупкой. По его словам, поставки авиатехники занимают больше времени из-за проверок безопасности и сертификации, а также потому, что эти вертолеты абсолютно новые.

В Вооруженных силах отмечают, что вертолет расширит возможности военной авиации и укрепит оборону страны.

Вертолеты Black Hawk используются для перевозки военнослужащих и грузов, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, а также для выполнения других задач.

В сентябре 2018 года латвийское правительство одобрило закупку четырёх новых вертолётов Black Hawk и заключило с США межправительственное соглашение на сумму 175 млн евро. Первые три вертолёта были поставлены в Латвию в 2022–2023 годах.

Black Hawk пришли на смену устаревшим вертолётам Ми-17 советского производства.

В прошлом году литовские Вооружённые силы сообщили о получении первых вертолётов UH-60M Black Hawk, заказанных в Соединённых Штатах.

Сообщалось, что Вооружённые силы Хорватии получат восемь ракетных комплексов HIMARS и столько же новых вертолётов Black Hawk от США раньше, чем планировалось.