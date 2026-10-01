Глава МЗС Естонії: Європа має припинити називати російські атаки "гібридними"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".

Про це естонський міністр заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, це "терористичні" та "диверсійні" атаки, які є частиною систематичних дій Росії проти Європи, що рівнозначні "своєрідній війні".

За його словами, європейські уряди повинні збирати та обмінюватися доказами, щоб мати можливість публічно покладати відповідальність за атаки на Росію, тісніше координувати дії своїх розвідувальних і силових структур, а також чітко дати зрозуміти, що на тих, хто співпрацює з Москвою, чекають серйозні наслідки.

Глава МЗС Естонії підкреслив, що Кремль прагне "роз’єднати наші суспільства, зруйнувати нашу єдність і маніпулювати страхом".

Він також попередив, що ймовірність серйозніших атак, зокрема тих, що заберуть життя багатьох європейців, зросте, якщо кремлівський правитель Владімір Путін вирішить, що ЄС не реагує колективно.

"(Наразі) Росія не здатна вести повномасштабну військову агресію або завдавати ударів по НАТО. Але це не означає, що це не може статися в майбутньому. Тому давайте скористаємося цим часом для підготовки", – додав Тсахкна.

За його словами, урядам також необхідно чітко спілкуватися з громадськістю, щоб люди знали, що робити в разі надзвичайної ситуації, не піддаючись паніці.

Нещодавно ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс дав зрозуміти, що не підтримує розмови про гібридні атаки, коли йдеться про прямі вторгнення ворожих дронів до його країни.

Про необхідність відмовитись ховатися за терміном "гібридний" говорив і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.