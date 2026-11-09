Глава МВС Естонії: дії РФ слід розглядати як державний тероризм

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що російські акти агресії в Європі слід розглядати як "державний тероризм", а не як гібридні інциденти.

Про це естонський міністр сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Диверсії, підпали та інші дестабілізуючі дії в Європі пов’язують із Росією. Такі інциденти називають гібридними атаками, оскільки вони не досягають рівня військової агресії.

"Термін "гібридний" занадто м’який для цього. Росія є найбільшим викликом і найбільшою загрозою для Європи… І вони постійно атакують Європу. Вони просто роблять це, не перевищуючи військового порогу, але роблять це постійно", – заявив Таро.

За його словами, це тероризм, що підтримується державою.

"Це прямі атаки на нашу критичну інфраструктуру, на наші об’єкти, пов’язані з військовою справою чи обороною", – додав міністр.

Таро мав на увазі підпал у серпні, спрямований проти естонської компанії Milrem Robotics, що займається оборонною робототехнікою.

Він зазначив, що влада за лічені години заарештувала кількох підозрюваних, яких найняла Росія для здійснення цієї атаки.

"Вони найняли їх для цього", – сказав Таро.

Естонія також була однією з європейських країн, які минулого тижня зазнали серії кібератак, що призвели до перегріву холодильних вітрин у супермаркетах і завдали збитків на мільйони євро.

Таро зазначив, що естонські органи влади розслідують цей інцидент та виявляють інші можливі вразливості, якими можуть скористатися хакери. Він додав, що поки що залишається незрозумілим, хто стоїть за цими атаками.

"Якщо ми отримаємо всі дані, якщо отримаємо докази, ми встановимо відповідальність. Ми не вагаємося в таких питаннях, бо якщо хочеш запобігти повторенню подібного або спробувати мінімізувати ризики, ти повинен щоразу встановлювати відповідальність і змушувати платити за ці дії", – сказав Таро.

Міністр оцінив, що загалом Росія несе відповідальність за 90% проблем внутрішньої безпеки в Естонії. Ще 5% припадає на Китай, а решта – на інші суб’єкти.

Він попередив, що для Європи важливо стати більш стійкою до цих загроз, і закликав до таких заходів, як припинення видачі туристичних віз громадянам Росії, за що Естонія неодноразово виступала.

"Не бійтеся, будьте готові. Якщо ви готуєтеся та проводите оцінку ризиків, то катастрофи не станеться", – сказав Таро.

Він додав, що Естонія вже давно нарощує потенціал у сфері кібербезпеки.

Нещодавно ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс дав зрозуміти, що не підтримує розмови про гібридні атаки, коли йдеться про прямі вторгнення ворожих дронів до його країни.

Про необхідність припинити ховатися за терміном "гібридний" говорив і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.