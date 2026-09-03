ЗМІ: Каллас почала боротьбу проти кардинальної реформи дипломатичної служби ЄС

Високопосадовці, які працюють під керівництвом головної дипломатки ЄС Каї Каллас, з’ясовують у столицях країн-членів думки щодо того, як реформувати Європейську службу зовнішніх справ (EEAS) без кардинальних змін у її структурі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Як зазначає видання, це відбувається на тлі того, що Франція та Німеччина планують кардинально реорганізувати дипломатичну службу Євросоюзу.

Європейській службі зовнішніх справ закидають, що вона більше не відповідає поставленим завданням у той час, коли війна Росії проти України, вимоги Дональда Трампа до Європи, конфлікт на Близькому Сході та все більш конфронтаційна політика Китаю випробовують здатність блоку діяти за кордоном.

Європейська комісія також розширює свою роль у зовнішній політиці, тоді як Берлін наполягає на скороченні операційних витрат ЄС у рамках переговорів щодо наступного довгострокового бюджету блоку.

Союзники Каї Каллас побоюються, що реформа, покликана підвищити ефективність зовнішньої політики ЄС, може надати Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн більший контроль над роботою, яку курує верховний представник Кая Каллас.

Кампанія Каллас полягає в тому, щоб переконати уряди країн ЄС, що проблеми зовнішньої політики блоку зумовлені правилами прийняття рішень на основі одностайності та неналежним виконанням його договорів – а не нинішньою інституційною структурою.

"Якщо наді мною є хтось, хто фактично приймає рішення, то це не працює", – заявила Кая Каллас журналістам у середу після дебатів із міністрами закордонних справ ЄС у Віклоу, Ірландія.

Нова генеральна секретарка Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) Кайса Оллонгрен відвідує столиці країн ЄС, щоб обговорити пропозиції щодо реформи з урядами держав-членів.

За словами посадовців та одного з дипломатів ЄС, цього тижня під час загальних зборів Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) Оллонгрен проінформує співробітників про результати цієї поїздки.

Нагадаємо, Європейська комісія у прискореному режимі розробляє плани щодо поділу дипломатичної служби ЄС та включення її частин до органу виконавчої влади блоку у відповідь на вимоги Франції та Німеччини реформувати зовнішньополітичний апарат Брюсселя до кінця року.

Очікується, що Європейська служба зовнішніх справ контролюватиме такі сфери, як миротворчі місії ЄС та військова підготовка.