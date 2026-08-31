ЗМІ дізнались, як Німеччина та Франція хочуть реформувати зовнішньополітичну службу ЄС

Німеччина та Франція оновили свої пропозиції щодо реформування Європейської служби зовнішніх справ (EEAS), які передбачають посилення ролі її голови Каї Каллас і водночас констатують, що реальна влада щодо проведення зовнішньої політики належить Єврокомісії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформованих дипломатів, пише "Європейська правда".

Згідно з пропозиціями, висунутими Парижем і Берліном, головна дипломатка ЄС Кая Каллас отримає широкі повноваження щодо координації підрозділів Європейської комісії, що займаються зовнішньою політикою, зокрема у сферах міграції та допомоги в розвитку.

Водночас ці пропозиції також передбачають певне послаблення Європейської служби зовнішніх справ шляхом переведення частини з її 5 000 співробітників та деяких функцій до Комісії на тлі тиску щодо скорочення довгострокового бюджету ЄС.

Франко-німецький документ стане центром уваги під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у вівторок у Віклоу, Ірландія. Дехто висловлює скептицизм щодо спроб реформувати EEAS.

"Великі інституційні зміни зараз нереалістичні", – зазначив дипломат ЄС, виключивши будь-які серйозні реформи до закінчення другого терміну повноважень президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у 2029 році.

EEAS постраждала в результаті боротьби за сфери впливу з Комісією під керівництвом Урсули фон дер Ляєн – тоді як у французькому дискусійному документі, опублікованому на початку цього року, розглядався варіант повного переведення її під підпорядкування ЄК. Новий документ від Франції та Німеччини є спробою посилити роль Каллас.

"Переведення деяких підрозділів з Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) до Європейської комісії не вирішить проблем на Близькому Сході й не зупинить російську війну", – заявив один з посадовців ЄС.

"ЄС мав би більший вплив на світовій арені, якби ми краще узгодили наявні інструменти – від дипломатії до візової політики, торгівлі, допомоги та місій ЄС – для реалізації європейських інтересів. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки [Каллас] може забезпечити цей стратегічний напрям, з огляду на її зв’язки з Радою", – зазначив він.

За словами посадовця ЄС, Каллас надіслала столицям короткий опитувальник, щоб дізнатися їхню думку щодо реформування своєї служби. Вона планує висунути кілька "початкових пропозицій" цього тижня.

П’ять "орієнтовних питань" спрямовані на отримання відгуків щодо того, як: 1) ЄС може стати більш "стратегічно впевненим глобальним зовнішньополітичним гравцем"; 2) EEAS може отримати більшу віддачу від своїх 145 представництв; 3) вона може виконувати свій мандат, передбачений договорами; 4) вона може оптимізувати свою інституційну структуру у взаємодії з Комісією та Радою; та 5) вона може ефективніше сприяти обговоренню питань на рівні лідерів.

Однак Каллас хоче дочекатися, поки її нова керівна команда, включаючи майбутню генеральну секретарку Кайсу Оллонгрен, повністю сформується, перш ніж робити серйозні кроки, зазначив представник ЄС.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидали занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.

Видання Politico писало про напружені стосунки між головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За свідченнями джерел, Каллас позаочі називає фон дер Ляєн "диктаторкою" та скаржиться на обмеження своїх повноважень.