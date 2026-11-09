Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен хочет ликвидировать или, как минимум, существенно сократить дипломатический аппарат ЕС, если она победит на президентских выборах 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на четырех представителей партии "Национальное объединение".

В партии ставят под сомнение полезность деятельности высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас.

"Реальность такова, что польза [Каллас] весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность государств-членов", – сказал Шарль-Анри Галлуа, советник председателя "Национального объединения" Жордана Барделла.

"Никто не признает её легитимности, особенно США и Китай", – добавил он.

Эти комментарии свидетельствуют о росте напряжённости вокруг полномочий ЕС, поскольку националистические партии – от Франции до Германии и Польши – стремятся отобрать власть у Брюсселя, а внешняя политика является одной из их главных целей. Они также оказывают дополнительное давление на Каллас и Европейскую службу внешних действий, которая ведет длительную борьбу за влияние в области внешней политики с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

В "Национальном объединении" считают, что дипломатическая служба ЕС не только является пустой тратой денег налогоплательщиков, но и мешает европейским странам продемонстрировать свою силу на мировой арене.

Одним из примеров является Украина, в отношении которой Каллас и Ле Пен придерживаются кардинально разных взглядов, – хотя публично они ещё не вступали в спор. Бывшая премьер-министр Эстонии является одной из самых ярых критиков российского лидера Владимира Путина, тогда как Ле Пен настаивает на проведении международной мирной конференции для урегулирования конфликта и заявляет, что у Европы закончились средства, которые можно предоставить Киеву.

Каллас "использовала очень воинственные высказывания в вопросе Украины", – отметил депутат Европарламента от "Национального объединения" Жан-Поль Гарро. "Мы поддерживаем Украину, но если бы мы высказывались так же, то оказались бы в состоянии тотальной войны с Россией", – добавил он.

Ле Пен направила свои самые жестокие нападки против фон дер Ляйен, которую ультраправые уже давно обвиняют в превышении полномочий. Однако именно Каллас и Европейская служба внешних действий рискуют стать побочной жертвой в случае прихода к власти во Франции ультраправого президента.

Ле Пен является фавориткой в преддверии президентских выборов следующего года. Во время недавнего визита в Брюссель она пообещала сократить полномочия Европейского Союза, если придет к власти.

Напомним, Франция и Германия выступили за масштабную реформу Европейской службы внешних действий, в частности за передачу части ее функций и сотрудников Европейской комиссии. Сторонники изменений аргументируют их необходимостью устранить дублирование между институтами ЕС и сократить расходы.

Кая Каллас в свою очередь начала борьбу против реформы её структуры, пытаясь отговорить правительства стран-членов ЕС от этой идеи.