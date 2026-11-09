Лідера французьких ультралівих розкритикували за висловлювання щодо України

У неділю політичні суперники розкритикували кандидата в президенти Франції від ультралівих Жана-Люка Меланшона за коментарі щодо України, які, на думку критиків, зробили його схожим на речника Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Меланшон своїми зауваженнями щодо мирного врегулювання в Україні "просто виступив речником Кремля".

"І це, на мою думку, остаточно дискваліфікує його з обіймання посади, на яку він претендує", – сказав він в ефірі телеканалу RTL/Public Senat.

Опитування громадської думки свідчать, що Меланшон має шанси вийти до другого туру президентських виборів наступного року.

У суботній передвиборчій промові він порушив питання Донбасу.

"Ми не можемо погодитися з тим, що хтось може розглядати мир в Україні з територіальними поступками, не запитавши у відповідного населення, чи згодні вони перебувати по той чи інший бік кордону", – заявив Меланшон своїм прихильникам.

"Саме люди мають вирішувати, чого вони хочуть", – додав він.

Меланшон відкинув критику Барро у дописі, опублікованому в неділю на сайті X.

За його словами, міністр намагався приписати йому свою власну політику відмови від Донбасу, посилаючись на пропозицію від грудня 2025 року щодо "територіальних обмінів".

"Бідний Барро вкотре упустив шанс просто промовчати", – додав він.

Однак Рафаель Глюксманн, головний конкурент Меланшона з лівого флангу, також звинуватив Меланшона в поширенні пропаганди, яку просуває правитель Росії Владімір Путін.

Щодо пропозиції про проведення референдуму на Донбасі Глюксманн заявив телеканалу BFMTV, що Меланшон "повторює тези, які Кремль розповсюджує вже багато років".

Він додав, що Росія витіснила українське населення з тих частин Донбасу, які вона вже контролювала.

У інтерв’ю телеканалу CBS президент США Дональд Трамп заявив, "що ми дуже близькі до укладення угоди" щодо припинення російсько-української війни, що призведе до "дещо іншої форми України", не наводячи при цьому конкретних деталей.

Раніше Трамп заявив, що 5 листопада провів приватну зустріч із посланцем Путіна й анонсував "чудову угоду", яка стосуватиметься не лише України та Росії, а і Європи загалом.