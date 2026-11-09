Лидера французских ультралевых раскритиковали за высказывания об Украине

В воскресенье политические соперники раскритиковали кандидата в президенты Франции от ультралевых Жана-Люка Меланшона за комментарии об Украине, которые, по мнению критиков, сделали его похожим на представителя Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Меланшон своими замечаниями о мирном урегулировании в Украине "просто выступил в роли спикера Кремля".

"И это, по моему мнению, окончательно дисквалифицирует его для занятия должности, на которую он претендует", – сказал он в эфире телеканала RTL/Public Senat.

Опросы общественного мнения показывают, что у Меланшона есть шансы выйти во второй тур президентских выборов в следующем году.

В субботней предвыборной речи он затронул вопрос Донбасса.

"Мы не можем согласиться с тем, что кто-то может рассматривать мир в Украине с территориальными уступками, не спросив у соответствующего населения, согласны ли они находиться по ту или иную сторону границы", – заявил Меланшон своим сторонникам.

"Именно люди должны решать, чего они хотят", – добавил он.

Меланшон отверг критику Барро в посте, опубликованном в воскресенье на платформе X.

По его словам, министр пытался приписать ему свою собственную политику отказа от Донбасса, ссылаясь на предложение от декабря 2025 года о "территориальных обменах".

"Бедный Барро в очередной раз упустил шанс просто промолчать", – добавил он.

Однако Рафаэль Глюксманн, главный конкурент Меланшона с левого фланга, также обвинил Меланшона в распространении пропаганды, которую продвигает правитель России Владимир Путин.

Что касается предложения о проведении референдума на Донбассе, Глюксманн заявил телеканалу BFMTV, что Меланшон "повторяет тезисы, которые Кремль распространяет уже много лет".

Он добавил, что Россия вытеснила украинское население из тех частей Донбасса, которые она уже контролировала.

В интервью телеканалу CBS президент США Дональд Трамп заявил, "что мы очень близки к заключению соглашения" о прекращении российско-украинской войны, что приведет к "несколько иной форме Украины", не приводя при этом конкретных деталей.

Ранее Трамп заявил, что 5 ноября провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "прекрасное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.