ЗМІ: Мерц висловив підтримку кандидатці на посаду наступного президента Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц формально підтримав голову парламенту землі Баварія Ільзе Айгнер як наступницю Франка-Вальтера Штайнмаєра на посаді президента.

Про це повідомили агентству dpa джерела, інформує "Європейська правда".

У разі затвердження на цій посаді Айгнер стане першою жінкою-президентом Німеччини.

За словами співрозмовників агентства, Мерц оголосив про підтримку її кандидатури під час зустрічі з лідерами консервативних партій.

Джерела додають, що це оголошення супроводжувалося тривалими оплесками.

Як стало відомо dpa, її кандидатуру також підтримують соціал-демократи, партнери Мерца по коаліції.

Президента Німеччини обирають Федеральні збори – орган, який скликається виключно з метою обрання наступного глави держави. 30 січня він ухвалить рішення щодо наступника Штайнмаєра, чий другий п’ятирічний термін закінчується в березні наступного року.

Провідні політичні діячі, зокрема колишня канцлерка Ангела Меркель, протягом останніх місяців висловлювали підтримку тому, щоб цю посаду вперше обійняла жінка.

Сам Мерц також заявляв, що хотів би, щоб президентом була обрана жінка.

У політичній системі Німеччини посада президента є здебільшого церемоніальною, але дуже помітною.