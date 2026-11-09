СМИ: Мерц выразил поддержку кандидатке на пост президента Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально поддержал главу парламента земли Бавария Ильзе Айгнер в качестве преемницы Франка-Вальтера Штайнмайера на посту президента.

Об этом сообщили агентству dpa источники, передает "Европейская правда".

В случае утверждения на этом посту Айгнер станет первой женщиной-президентом Германии.

По словам собеседников агентства, Мерц объявил о поддержке её кандидатуры во время встречи с лидерами консервативных партий.

Источники добавляют, что это объявление сопровождалось продолжительными аплодисментами.

Как стало известно dpa, её кандидатуру также поддерживают социал-демократы, партнёры Мерца по коалиции.

Президента Германии избирает Федеральное собрание – орган, который созывается исключительно с целью избрания следующего главы государства. 30 января он примет решение о преемнике Штайнмайера, чей второй пятилетний срок заканчивается в марте следующего года.

Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.

Сам Мерц также заявлял, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.

В политической системе Германии должность президента носит преимущественно церемониальный характер, но при этом очень заметна.