СМИ: Мерц выразил поддержку кандидатке на пост президента Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц официально поддержал главу парламента земли Бавария Ильзе Айгнер в качестве преемницы Франка-Вальтера Штайнмайера на посту президента.
Об этом сообщили агентству dpa источники, передает "Европейская правда".
В случае утверждения на этом посту Айгнер станет первой женщиной-президентом Германии.
По словам собеседников агентства, Мерц объявил о поддержке её кандидатуры во время встречи с лидерами консервативных партий.
Источники добавляют, что это объявление сопровождалось продолжительными аплодисментами.
Как стало известно dpa, её кандидатуру также поддерживают социал-демократы, партнёры Мерца по коалиции.
Президента Германии избирает Федеральное собрание – орган, который созывается исключительно с целью избрания следующего главы государства. 30 января он примет решение о преемнике Штайнмайера, чей второй пятилетний срок заканчивается в марте следующего года.
Ведущие политические деятели, в частности бывшая канцлер Ангела Меркель, в течение последних месяцев выражали поддержку тому, чтобы эту должность впервые заняла женщина.
Сам Мерц также заявлял, что хотел бы, чтобы президентом была избрана женщина.
В политической системе Германии должность президента носит преимущественно церемониальный характер, но при этом очень заметна.