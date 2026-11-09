В Испании хотят запретить TikTok из-за видео с сексуальным насилием над детьми

Министр по делам молодежи и детей Испании Сира Рего объявила в этот понедельник, что ее министерство обратилось в прокуратуру с просьбой начать расследование в отношении TikTok из-за обнаруженных на этой платформе тысяч видео с сексуальным насилием над детьми и общением между педофилами.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В связи с зафиксированными случаями насилия министерство также рассматривает возможность приостановки работы платформы в Испании.

Поводом для решения министра стало расследование, в ходе которого были задокументированы видео, прямые трансляции и сообщения в TikTok, свидетельствующие о том, что социальная сеть допускает сексуальное насилие над детьми практически без какого-либо контроля.

Maldita.es – организация, которая провела это расследование и в течение 35 дней собирала доказательства, – также подала жалобу на TikTok в прокуратуру.

В своем обращении к прокуратуре правительство передает известную информацию, чтобы та приняла необходимые меры для обеспечения всесторонней защиты детей и подростков, которые могут быть пострадавшими.

По данным источников в министерстве, "факты, задокументированные Maldita.es, являются чрезвычайно серьезными и требуют немедленной и скоординированной реакции всех компетентных органов власти как на национальном, так и на европейском уровнях". Кроме того, они выявляют серьезные недостатки в механизмах выявления и модерации контента, а также в роли систем рекомендаций TikTok в его распространении.

Рего также попросила о срочной встрече с представителями социальной сети в Испании, чтобы ознакомиться с их объяснениями и запланированными мерами и действиями.

Maldita.es обнаружила в TikTok 1 183 видео с откровенными сценами сексуального насилия над детьми, которые набрали 48 миллионов просмотров, а также более 26 тысяч профилей потенциальных педофилов, комментирующих и распространяющих этот материал.

"TikTok даже нельзя сравнивать с другими платформами, если речь идет о сексуальном насилии над детьми", – отмечает директор организации Клара Хименес Крус.

TikTok удалил некоторые из этих видео, но большинство аккаунтов, которые их публикуют, остаются активными.

В июле Еврокомиссия направила TikTok предварительные выводы о том, что учетные записи несовершеннолетних на платформе не соответствуют стандартам безопасности, предусмотренным цифровым законодательством ЕС.

В Великобритании также начали расследование в отношении TikTok по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей.