Екскомандир "Русича" хоче оскаржити пом'якшений вирок суду у Фінляндії

Екскомандир російського угруповання "Русич" Воїслав Торден (Ян Петровський), якого у Фінляндії засудили за воєнні злочини в Україні, хоче оскаржити рішення апеляційного суду Гельсінкі, що пом’якшив йому вирок з довічного ув’язнення до 12,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У першому вироку в березні 2025 року Окружний суд Гельсінкі засудив Тордена до довічного ув’язнення, визнавши винним у чотирьох воєнних злочинах, після чого той подав апеляцію, вимагаючи відхилення звинувачень або пом’якшення вироку.

Наприкінці серпня 2026 року за підсумками апеляційного розгляду справи Тордена довічне ув’язнення скоротили до 12,5 років позбавлення волі, відхиливши одне з чотирьох звинувачень.

Зараз Торден подав клопотання про дозвіл оскаржити рішення апеляційного суду Гельсінкі і на пом’якшений вирок.

Суд встановив, що у вересні 2014 року Торден брав участь у засідці біля контрольно-пропускного пункту в Луганській області на сході України. В результаті загинули або отримали поранення загалом майже 30 українських військовослужбовців.

Торден відкинув усі звинувачення.

Його затримали під час спроби в’їзду до Фінляндії у 2023 році. Суд відмовив в екстрадиції до України, посилаючись на погані умови в українських в’язницях.