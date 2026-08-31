У Фінляндії пом’якшили вирок екскомандиру "Русича" за воєнні злочини в Україні до 12,5 років

За підсумками апеляційного розгляду у Фінляндії справи екскомандира угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) за воєнні злочини в Україні довічне ув’язнення скоротили до 12,5 років позбавлення волі, відхиливши одне з чотирьох звинувачень.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд у Гельсінкі оголосив своє рішення за результатами оскарження початкового вироку Яну Петровському, екскомандиру угруповання "Русич" з псевдонімом Воїслав Торден, за воєнні злочини в Україні у 2014 році.

Петровського визнали винним у трьох воєнних злочинах та присудили 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

У першому вироку в березні 2025 року Окружний суд Гельсінкі засудив його до довічного ув’язнення, визнавши винним у чотирьох воєнних злочинах, після чого той подав апеляцію, вимагаючи відхилення звинувачень або пом’якшення вироку.

Апеляційний суд вирішив, що докази у справі не дозволяють з однозначною впевненістю стверджувати, що Петровський особисто застрелив поранених українських військових чи що його можна вважати головним відповідальним за це – одночасно визнавши, що він щонайменш частково відповідальний як учасник подій.

Також в апеляції не визнали воєнним злочином те, що одному з українських бійців вирізали на щоці символ угруповання "Русич". Суд дійшов висновку, що наявні докази свідчать про поверхневий характер поранення і воно не відповідає критеріям такого, що завдало тяжких фізичних чи моральних страждань – що було б підставою для визнання воєнним злочином.

Петровського затримали під час спроби в’їзду до Фінляндії у 2023 році. Суд відмовив в екстрадиції до України, посилаючись на погані умови в українських в’язницях.