Бывший командир "Русича" намерен обжаловать смягченный приговор суда в Финляндии

Бывший командир российской группировки "Русич" Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии осудили за военные преступления в Украине, хочет обжаловать решение апелляционного суда Хельсинки, который смягчил ему приговор с пожизненного заключения до 12,5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В первом приговоре в марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил Тордена к пожизненному заключению, признав его виновным в четырёх военных преступлениях, после чего тот подал апелляцию, требуя отклонения обвинений или смягчения приговора.

В конце августа 2026 года по итогам апелляционного рассмотрения дела Тордена пожизненное заключение сократили до 12,5 лет лишения свободы, отклонив одно из четырёх обвинений.

Сейчас Торден подал ходатайство о разрешении обжаловать решение апелляционного суда Хельсинки и о смягчении приговора.

Суд установил, что в сентябре 2014 года Торден участвовал в засаде возле контрольно-пропускного пункта в Луганской области на востоке Украины. В результате погибли или получили ранения в общей сложности почти 30 украинских военнослужащих.

Торден отверг все обвинения.

Его задержали при попытке въезда в Финляндию в 2023 году. Суд отказал в экстрадиции в Украину, сославшись на плохие условия в украинских тюрьмах.