У Норвегії призупиняють доступ до електромережі для нових центрів обробки даних

Норвезький оператор високовольтної енергосистеми Statnett оголосив про призупинення на рік прийому заявок на підключення центрів обробки даних.

Про це йдеться у матеріалі Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив оператор, заявки, що знаходяться на розгляді, вже загрожують десятикратним збільшенням потужності серверів по всій країні.

У Норвегії потужність центрів обробки даних становить 800 мегават (МВт), проте дозвіл на будівництво вже отримано для нових проєктів загальною потужністю 4 200 МВт, а ще 9 100 МВт перебувають на стадії розгляду.

"Проєкти, що вже перебувають на стадії реалізації, збільшать попит на електроенергію в країні на 50% порівняно з нинішніми 25 000 МВт", – попередив Statnett.

Міністр з питань цифровізації Торгейр Мікаельсен у понеділок заявив, що річна пауза дасть уряду час, щоб "посилити контроль над зростанням кількості центрів обробки даних і забезпечити створення саме тих центрів, які нам дійсно потрібні".

Осло планує запровадити систему ліцензування центрів обробки даних – за зразком аналогічних заходів у Брюсселі, спрямованих на відбір "хороших" проєктів – і розглядає можливість запровадження системи державної власності, заявили в уряді.

Проєкти з майнінгу криптовалют – які використовують величезні обчислювальні потужності для розв’язання складних математичних задач в обмін на цифрові гроші – вважатимуться соціально шкідливими.

Однак "аварійне гальмо" оператора енергосистеми не забороняє центрам обробки даних виробляти власну електроенергію за рахунок спалювання газу, що видобувається в цій багатій на нафту країні.

Норвегія – лише остання з європейських країн, які виступили проти центрів обробки даних. Данія, наприклад, відсунула їх на кінець черги на доступ до енергосистеми, поступившись місцем лікарням, зарядним станціям для електромобілів та домогосподарствам.

Португалія вимагає, щоб оператори інвестували в нові потужності відновлюваної енергетики для забезпечення електроенергією нових серверних ферм.

Нагадаємо, Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google.

У вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.