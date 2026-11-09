В Норвегии приостанавливают доступ к электросети для новых центров обработки данных

Норвежский оператор высоковольтной энергосистемы Statnett объявил о приостановке на год приема заявок на подключение центров обработки данных.

Об этом говорится в материале Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Как отметил оператор, заявки, находящиеся на рассмотрении, уже грозят десятикратным увеличением мощности серверов по всей стране.

В Норвегии мощность центров обработки данных составляет 800 мегаватт (МВт), однако разрешение на строительство уже получено для новых проектов общей мощностью 4 200 МВт, а ещё 9 100 МВт находятся на стадии рассмотрения.

"Проекты, которые уже находятся на стадии реализации, увеличат спрос на электроэнергию в стране на 50% по сравнению с нынешними 25 000 МВт", – предупредила компания Statnett.

Министр по вопросам цифровизации Торгейр Микаэльсен в понедельник заявил, что годовая пауза даст правительству время, чтобы "усилить контроль над ростом количества центров обработки данных и обеспечить создание именно тех центров, которые нам действительно нужны".

Осло планирует ввести систему лицензирования центров обработки данных – по образцу аналогичных мер в Брюсселе, направленных на отбор "хороших" проектов – и рассматривает возможность введения системы государственной собственности, заявили в правительстве.

Проекты по майнингу криптовалют – которые используют огромные вычислительные мощности для решения сложных математических задач в обмен на цифровые деньги – будут считаться социально вредными.

Однако "аварийный тормоз" оператора энергосистемы не запрещает центрам обработки данных производить собственную электроэнергию за счет сжигания газа, добываемого в этой богатой нефтью стране.

Норвегия – лишь последняя из европейских стран, выступивших против центров обработки данных. Дания, например, отодвинула их в конец очереди на доступ к энергосистеме, уступив место больницам, зарядным станциям для электромобилей и домохозяйствам.

Португалия требует, чтобы операторы инвестировали в новые мощности возобновляемой энергетики для обеспечения электроэнергией новых серверных ферм.

Напомним, Финляндия возбудила уголовное дело из-за вырубки леса для строительства дата-центров Google.

В сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.