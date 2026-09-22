В австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google

В австрійському містечку Кронсторф сотні людей вийшли на протест проти запланованого будівництва центру обробки даних Google.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Протестувальники влаштували акції протесту проти комплексу площею 50 гектарів.

"Я вважаю, що нам потрібно переосмислити підхід до цього безкінечного зростання та розширення", – сказала організаторка протесту Крістіна Грубер агентству AFP, коли близько 400 людей зібралися біля будівлі регіонального уряду в Лінці.

Вона стурбована впливом штучного інтелекту на зміну клімату та обсягом води, що використовується для охолодження центрів обробки даних.

Грубер також розкритикувала "відсутність прозорості" навколо проєкту, скаржачись, що мешканців не запитали, чи "хочуть вони пожертвувати нашими водними ресурсами заради цих величезних центрів обробки даних".

У Кронсторфі мешкає близько 3 500 осіб.

Будівництво першого центру обробки даних Google в Австрії розпочалося у квітні після урочистої церемонії закладення фундаменту, на якій були присутні політики та представники компанії.

Об’єкт будується на ділянці розміром приблизно з 70 футбольних полів, а перша черга, як очікується, почне функціонувати у 2027 році.

Google не розкриває вартість проєкту, називаючи його лише "значною інвестицією".

Американський технологічний гігант заявляє, що центр задовольнить високий попит на хмарні та штучно-інтелектуальні послуги, створить близько 100 прямих робочих місць і тисячі непрямих, допоможе зміцнити цифрову інфраструктуру Австрії та сприятиме місцевим ініціативам у сфері сталого розвитку.

Нещодавно опозиційні партії Фінляндії заявили про необхідність запровадити національну систему ліцензування для центрів обробки даних, щоб запобігти ризику ‌дефіциту електроенергії та стрімкого зростання цін на енергоносії.

Також варто зазначити, що у липні 2026 року Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки.