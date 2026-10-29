Фінляндія порушила кримінальну справу через вирубку лісу для будівництва дата-центрів Google

Фінська поліція розпочала кримінальне розслідування у зв’язку з можливими порушеннями екологічного законодавства країни на території, де планується будівництво дата-центрів Google.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Влада стверджує, що Tuike Finland, дочірня компанія Google, розчистила та осушила 330 гектарів лісу на ділянці в Мухосі на півночі Фінляндії до того, як було завершено оцінку впливу на навколишнє середовище, що вимагається фінським законодавством.

"За попередньою інформацією, на будівельному майданчику проєкту центру обробки даних компанії Tuike Finland Oy були виявлені неоднозначності та недоліки у системах водовідведення та управління водними ресурсами. У рамках кримінального розслідування, серед іншого, будуть вивчатися обставини, пов’язані з цими питаннями", – йдеться у заяві фінської поліції, опублікованій у четвер.

Фінські органи влади розглядають заявки на створення загалом 145 нових центрів обробки даних, що перебувають на різних етапах планування, зокрема проєкт інфраструктури штучного інтелекту від Google вартістю 13 млрд євро, який американська компанія назвала своєю найбільшою інвестицією в Європі.

На початку цього місяця фінська влада зобов’язала компанію Google призупинити роботи на двох ділянках – у Мухосі та Отанмякі, – після того, як компанія не провела оцінку впливу на довкілля перед початком суцільної вирубки лісу.

Наглядове агентство, яке контролює видачу екологічних дозволів та проведення оцінок, наказало Google припинити "підготовчі заходи, що змінюють стан навколишнього середовища".

За оцінками активістів, у Мухосі було вирубано 250 тисяч дерев, а в Отанмякі – 150 тисяч.

Регіональний менеджер Google у Фінляндії Антті Ярвінен перепросив за вирубку лісу, але заявив, що компанія діяла відповідно до "нашого найкращого розуміння законодавства на той момент".

Фінський уряд підтримує ці проєкти. У вересні, коли було оголошено про плани Google, прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що залучення інвестицій є "ключовим пріоритетом", а угода "принесе довгострокові вигоди".

Однак викриття щодо ймовірних порушень з боку Google викликали загальнонаціональну дискусію про те, що означають угоди про будівництво центрів обробки даних для місцевих громад, навколишнього середовища та цін на енергію.

Нагадаємо, у вересні в австрійському містечку протестували проти будівництва центру обробки даних Google.

Також варто зазначити, що у липні 2026 року Європейська комісія наклала на Google штрафи на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки.