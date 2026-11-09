ЄС судиться із трьома компаніями через проблеми із системою в'їзду EES

ЄС подав позов проти IBM та двох інших компаній, причетних до проблемної системи в’їзду-виїзду (EES), запущеної в жовтні 2025 року.

Про це свідчить внутрішній документ ЄС, на який посилається The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, ІТ-агентство блоку, eu-LISA, минулого року подало позов проти IBM, французької ІТ-компанії Atos та італійського оборонного підрядника Leonardo – трьох учасників консорціуму, що відповідає за впровадження та обслуговування системи EES.

Запуск системи супроводжувався значними труднощами: у пікові періоди деякі пасажири пропускали свої рейси через затримки, причиною яких називали нову технологію та нестачу персоналу на кордоні.

Про рішення агентства подати позов проти цих компаній стало відомо з його останнього річного фінансового звіту, в якому зазначено, що "у зв’язку з численними затримками у впровадженні системи EES з боку консорціуму-підрядника агентство застосувало наявні договірні та правові засоби захисту своїх фінансових інтересів".

Eu-LISA повідомило, що позов було подано 22 грудня 2025 року до суду в Естонії, де розташована штаб-квартира агентства.

З моменту запуску система постійно стикається з проблемами. Аеропорти скаржаться на несправність терміналів EES та регулярні перебої в роботі системи, що призводить до тригодинного очікування в години пік.

Про позов вперше повідомило видання Financial Times, яке процитувало заяву агентства про те, що воно не має коментарів щодо цієї судової справи, та зазначило, що вона "не впливає на функціонування Системи в’їзду/виїзду (EES), яка повністю працює по всій Європі".

Європейська комісія заявила, що не є стороною у цій справі, водночас зазначивши, що вона стосується "затримок у впровадженні EES на етапі розробки системи" і "не пов’язана з функціонуванням EES".

Раніше повідомляли, що нові процедури прикордонного контролю в Європейському Союзі (EES) призвели до значного збільшення часу очікування в аеропортах. Зокрема у Брюсселі середній час проходження контролю в години пік став удвічі довшим, ніж минулого літа.

У вересні ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair закликала Європейську комісію продовжити дію винятку щодо Системи в’їзду/виїзду до ЄС (EES) щонайменше до квітня 2027 року.

Більше про реформу читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.