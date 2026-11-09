ЕС судится с тремя компаниями из-за проблем с системой въезда EES

ЕС подал иск против IBM и двух других компаний, причастных к проблемной системе въезда-выезда (EES), запущенной в октябре 2025 года.

Об этом свидетельствует внутренний документ ЕС, на который ссылается The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, ИТ-агентство блока, eu-LISA, в прошлом году подало иск против IBM, французской ИТ-компании Atos и итальянского оборонного подрядчика Leonardo – трех участников консорциума, отвечающего за внедрение и обслуживание системы EES.

Запуск системы сопровождался значительными трудностями: в пиковые периоды некоторые пассажиры пропускали свои рейсы из-за задержек, причиной которых называли новую технологию и нехватку персонала на границе.

О решении агентства подать иск против этих компаний стало известно из его последнего годового финансового отчета, в котором указано, что "в связи с многочисленными задержками во внедрении системы EES со стороны консорциума-подрядчика агентство применило имеющиеся договорные и правовые средства защиты своих финансовых интересов".

Eu-LISA сообщило, что иск был подан 22 декабря 2025 года в суд в Эстонии, где расположена штаб-квартира агентства.

С момента запуска система постоянно сталкивается с проблемами. Аэропорты жалуются на неисправность терминалов EES и регулярные перебои в работе системы, что приводит к трехчасовому ожиданию в часы пик.

Об иске впервые сообщило издание Financial Times, которое процитировало заявление агентства о том, что у него нет комментариев по поводу этого судебного дела, и отметило, что оно "не влияет на функционирование Системы въезда/выезда (EES), которая полностью работает по всей Европе".

Европейская комиссия заявила, что не является стороной в этом деле, при этом отметив, что оно касается "задержек во внедрении EES на этапе разработки системы" и "не связано с функционированием EES".

Ранее сообщалось, что новые процедуры пограничного контроля в Европейском Союзе (EES) привели к значительному увеличению времени ожидания в аэропортах. В частности, в Брюсселе среднее время прохождения контроля в часы пик стало вдвое дольше, чем прошлым летом.

В сентябре ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair призвала Европейскую комиссию продлить действие исключения в отношении Системы въезда/выезда в ЕС (EES) как минимум до апреля 2027 года.

Подробнее о реформе читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.