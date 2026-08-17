У Брюсселі цього літа подвоївся час очікування в аеропорту через нову систему в'їзду

Нові процедури прикордонного контролю в Європейському Союзі (EES) призвели до значного збільшення часу очікування в аеропортах; зокрема у Брюсселі середній час проходження контролю в години пік став удвічі довшим, ніж минулого літа.

Про це пише The Brussels Times, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у Брюсселі середній час очікування проходження контролю в години пік, наприклад вранці, наразі становить понад дві години, тоді як минулого літа він становив понад годину.

"У зоні вильоту час очікування зараз становить близько години; минулого року цей показник також був нижчим", – сказав речник аеропорту Брюсселю Квентін Мертенс.

Також, як зазначається, час очікування настільки довгий, що "кілька сотень пасажирів" пропустили свої рейси.

Зазначимо, 1 липня авіакомпанії та аеропорти закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС на пік літнього курортного сезону, зазначаючи, що деякі рейси вилітають заповненими лише наполовину, а пасажири змушені стояти в чергах до п’яти годин.

Тоді ж керівник компанії, що управляє аеропортами Рима заявив, що аеропорти італійської столиці будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів.

Про те, як почалося застосування нової системи, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.