Ryanair закликає ЄС продовжити дію винятку з нової системи в'їзду EES

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair у понеділок, 7 вересня, закликала Європейську комісію продовжити дію винятку щодо Системи в’їзду/виїзду до ЄС (EES) щонайменше до квітня 2027 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт авіакомпанії

Термін тимчасових пільг у дії системи EES завершився у неділю, 6 вересня. За ними країни-члени могли тимчасово призупиняти дію нової системи в’їзду-виїзду до Європейського Союзу. Зміни впровадили на літній період, щоб запобігти довгому часу очікування в аеропортах.

Тепер один із найбільших європейських лоукостерів закликає Єврокомісію продовжити дію тимчасової зупинки нових правил.

"Авіакомпанії, аеропорти та галузеві організації неодноразово попереджали, що непродумане впровадження EES в ЄС збільшує час проходження прикордонного контролю, створює надмірні черги та спричиняє непотрібні незручності для пасажирів по всій Європі. Це стало очевидним цього літа, коли затримки на прикордонному контролі досягали 2–3 годин у таких містах, як Краків, Лісабон, Мілан та Рим. Європейська комісія не може допустити, щоб ці непотрібні незручності для пасажирів тривали й надалі", – закликають у Ryanair.

Як кажуть в авіакомпанії, аеропортам та прикордонним органам потрібен додатковий час, необхідний для ремонту несправних стійок для реєстрації, збільшення чисельності персоналу та забезпечення ефективної роботи системи.

Раніше повідомляли, що нові процедури прикордонного контролю в Європейському Союзі (EES) призвели до значного збільшення часу очікування в аеропортах. Зокрема у Брюсселі середній час проходження контролю в години пік став удвічі довшим, ніж минулого літа.

Більше про реформу читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.