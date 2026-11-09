Франция досрочно повысит минимальную зарплату, чтобы успокоить протестующих

Правительство Франции перенесет запланированное повышение минимальной заработной платы с января на декабрь, чтобы смягчить кризис стоимости жизни, вызвавший одни из самых масштабных за последние годы беспорядков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

В последние недели правительство столкнулось с рядом демонстраций, которые изначально были вызваны недостаточным финансированием школ, но впоследствии переросли в более широкие протесты.

Обычно минимальную заработную плату во Франции повышают 1 января с учетом инфляции. Однако на этот раз правительство повысит её на 1,6% уже в декабре, сообщил министр труда Жан-Пьер Фаранду на пресс-конференции.

После повышения месячная минимальная зарплата составит 1502 евро после уплаты налогов – на 24 евро больше, чем сейчас. Предыдущее повышение состоялось в июне: тогда минимальную зарплату увеличили на 35 евро в ответ на ускорение инфляции.

Правительство обеспокоено ростом социальной напряжённости за пять месяцев до президентских выборов, на которых, согласно опросам, лидирует ультраправая Марин Ле Пен.

Предлагаемое повышение не соответствует требованиям профсоюзов. Крупнейшая профсоюзная конфедерация Франции CFDT требует увеличить минимальную зарплату на 100 евро, тогда как левый профсоюз CGT настаивает на повышении на 10%, то есть примерно на 150 евро в месяц.

"Это второе по величине повышение за последние 20 лет, поэтому не стоит им пренебрегать", – заявил глава правительства Себастьен Лекорню журналистам после встречи с представителями профсоюзов и объединений работодателей.

Председатель CFDT Марилиз Леон после встречи назвала повышение "недостаточным". Лидер CGT Софи Бине охарактеризовала его как "крохи" и добавила: "Мы пришли сюда не для того, чтобы просить милостыню". Бине также призвала провести новые акции протеста 17 ноября.

Напомним, во время протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в Лиможе сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.