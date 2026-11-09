Кушнер и Уиткофф встретятся с европейскими представителями перед переговорами в Абу-Даби

Спецпредставители президента США Дональда Трампа – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – проведут встречу с европейскими представителями перед началом трехсторонних переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби.

Об этом Кушнер сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Кушнер заявил, что президент США "решительно настроен положить конец этой ужасной войне, которая привела к огромным человеческим потерям, разрушениям и страданиям".

Спецпредставитель Трампа отметил, что перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с Украиной и Россией в Абу-Даби он и Уиткофф встретятся с "партнерами из Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии, чтобы продолжить тесные консультации и координацию".

"Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля. Опираясь на наши отдельные консультации с обеими сторонами, наша цель – собрать вместе Украину и Россию для непосредственного обсуждения их послевоенных опасений в сфере безопасности, предложений и возможных решений. Мы надеемся, что эти дискуссии помогут определить точки соприкосновения, продвинуть практические решения и создать импульс для перехода к следующему этапу переговоров", – сказал он.

Кушнер отметил, что работа сосредоточена на четырёх взаимосвязанных приоритетах:

прекращение боевых действий;

разработка надежных послевоенных гарантий безопасности и договоренностей, которые снизят риск возобновления войны;

подготовка всеобъемлющего плана экономического развития и процветания для Украины;

продвижение гуманитарных мер для "облегчения страданий и преодоления человеческих последствий этой войны".

"Вместе с Украиной, ЕС и другими европейскими партнерами мы работаем над удовлетворением значительных послевоенных потребностей Украины в сфере финансов и восстановления, поддержкой критически важной инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для долгосрочного экономического роста и самодостаточности", – подчеркнул он.

В этот день руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Как писала "ЕвроПравда", на мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые состоятся 10–11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейской комиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности, а также руководитель аппарата генсека НАТО.

9 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о "конструктивном" телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого речь шла о безопасности в Чёрном море, а также о предстоящих переговорах в Абу-Даби.