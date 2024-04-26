Нападение с ножом в школе в Уэльсе: 13-летняя задержанная останется под стражей

Девушка-подросток, обвиняемая в нападении с ножом в школе на западе Уэльса, останется под стражей в специальном заведении для несовершеннолетних правонарушителей.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В пятницу девушка предстала перед магистратским судом по трем обвинениям в покушении на убийство и в том, что пришла в школу с ножом.

По результатам разбирательства ее решили оставить под стражей в заведении для несовершеннолетних правонарушителей.

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Напомним, инцидент произошел в среду в городе Амманфорд на западе Уэльса. Ученики большой общеобразовательной школы после тревоги на несколько часов заперли в их классах из-за инцидента с тремя пострадавшими, обстоятельства которого сначала не раскрывали.

В итоге выяснилось, что речь шла о нападении с ножом, в результате которого пострадали два учителя и ученик, подозреваемая – девушка-подросток. О возможных мотивах ее действий не сообщалось.

Всех пострадавших уже выписали из больницы.

В тот же день в Германии полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.