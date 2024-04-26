Президенты Литвы и Польши наблюдали за совместными военными учениями

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой наблюдали за совместными военными учениями с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).

Об этом литовский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Совместные польско-литовские учения начались в минувшее воскресенье. Во время них испытывают оборонительные сценарии в так называемом Сувальском коридоре в соответствии с двусторонним литовско-польским "Оршанским планом".

Together w/🇵🇱President @AndrzejDuda observed🇱🇹&🇵🇱brigade-level tactical exercise"Brave Griffin 24-II" in 🇱🇹.



We’re ready to maintain strong position on strengthening NATO eastern flank.



Agreed to expand defense cooperation in artillery rocket system(HIMARS)&cyber domain fields. pic.twitter.com/NmF1fuuKWH Реклама: April 26, 2024

"Вместе с Анджеем Дудой наблюдали за польско-литовскими бригадными тактическими учениями Brave Griffin 24-II в Литве. Готовы сохранять твердую позицию по укреплению восточного фланга НАТО", – отметил Науседа.

Он добавил, что они с Дудой договорились о расширении оборонного сотрудничества в области артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и киберпространства.

В понедельник, 22 апреля, в Литве начались одни из крупнейших национальных военных учений Thunder Strike.

А на следующий день на литовской территории стартовали масштабные учения немецкого Бундесвера Grand Quadriga 2024 года.