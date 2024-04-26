Первому министру Шотландии грозит вотум недоверия

Дальнейшее политическое будущее первого министра Шотландии Хумзы Юсафа оказалось под вопросом после его решения исключить из правительства представителей "Зеленых".

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Юсафу, главе "Шотландской национальной партии" и руководителю регионального правительства Шотландии, придется побороться за сохранение должности после его неожиданного решения разорвать соглашение о разделе полномочий с "Зелеными".

"Зеленые" теперь собираются голосовать против Юсафа в случае вотума недоверия, который готовятся предложить шотландские консерваторы.

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В дополнение, лейбористы хотят предложить вотум недоверия региональному правительству в целом.

Рассмотрение вотума по инициативе шотландских консерваторов вероятно состоится в среду или четверг на следующей неделе. Для успеха инициативы консерваторы должны получить в ее поддержку не менее 65 из 129 голосов. У Шотландской национальной партии – 63 голоса.

Тори, лейбористы и либеральные демократы, которые совокупно имеют 58 мандатов, дали понять, что планируют голосовать против первого министра.

"Зеленые" сначала заявили, что их семь депутатов также поддержат вотум недоверия, но впоследствии солидер партии намекнула, что они готовы к переговорам.

В случае голосования "Зеленых" против Юсафа судьбу первого министра может определить единственный голос депутата от пронезависимой партии Alba Эш Рейган и она уже предлагает ему договоренность относительно политики в важных для нее вопросах в обмен на поддержку.

Напомним, на прошлой неделе мужу бывшего первого министра Шотландии Николы Стерджен Питеру Мьюреллу, который ранее был исполнительным директором Шотландской национальной партии, выдвинули обвинения в растрате партийных средств в продолжение длительного расследования.

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